Je suis Gabriel et je vais vous parler de l'effet démo, ou plus précisément dans la culture française, l'effet Bonaldi.

L'effet démo est vieux comme le monde : c'est au moment le plus génant que ta démonstration va foirer. En soit, c'est la Loi de Murphy, celle qui prédit le côté de la tartine beurrée va tomber sur le chemin bien poudreux. Ou plutôt, le Corollaire de Stewart :

L'ampleur de la catastrophe est directement proportionnelle au nombre de personnes qui regardent.

car l'effet démo se multiplie par toute l'attention d'une grande audience concentrée sur tes moindres faits et gestes. Ben l'effet Bonaldi, c'est cette prédiction statistique élevée non pas au rang de malédiction, mais de performance artistique.

Pour parler de l'effet Bonaldi, il faut définir Jérôme Bonaldi.

Jérôme Bonaldi est au début des années 1980 un journaliste entré à Radio France par la voie sérieuse, en se faisant la voix sur des faits d'actualité dramatique. Il couvre alors l'actualité judiciaire pour France Inter voire internationale.

10 ans après son entrée à la Maison de la Radio, il déménage vers une petite chaine qui se lance, la première télé privée française, Canal+. Une télé payante, avec une partie gratuite, dite en clair , qui sera une partie informative et divertissante, la vitrine avant le grand film ou le grand match de la soirée pour attirer de futurs abonnés.

Et c'est ainsi que Jérôme Bonaldi entra à Canal+ et Nulle Part Ailleurs. Une émission qui mélange à la fois sérieux de l'information et légèreté du divertissement, appelée plus tard sous le néologisme d' infotairnment ; format qui allait dynamiser la télévision Française. Il a la charge d'une rubrique sérieuse montrant les dernières innovations, les curiosités scientifiques, technologiques, industrielles, tout ce qui pouvait faire découvrir un monde à toute une génération.

Mais il était atteint d'une malédiction : d'un coup, ce qu'il montrait en direct intégral devant un public, ben ça pouvait foirer.

Sauf que Jérome, c'est Jérôme :un passionné qui ne se démonte pas, quelles que soient les circonstances. Et il continuait sans tomber le sourire. Pourtant, ces problèmes techniques devinrent sa marque de fabrique. L'effet démo devint L'effet Bonaldi . Et ça, ça le faisait rire moyen.

Alors il fait contre mauvaise démo, bon batteleur. Dans cette émission qui oscille continuellement entre flash info et gaudriole marionettée, son rôle va glisser. Dans l'imaginaire populaire, il va passer pour le Gaston Lagaffe, très très fier de son nouveau gadget, mais qui tourne… à la catastrophe.

[ Jingle "Plantage". La suite est lue par une imitation de Jérôme Bonaldi objectivement très mauvaise]

Une vraie malédiction qui le suit.

Le pire étant les rumeurs dans le tout-Paris et les cours d'écoles : Comment a-t-on pu croire qu'il faisait exprès de saboter ses présentations, lui qui faisait des mains et des pieds pour se faire prêter des objets novateurs, de coûteux prototypes, des engins de démonstrations qui ont demandé des heures de lissages pour être impeccables sous les feux de la rampe ?

Et le regard des collègues a changé. Avant que le rouge antenne ne soit mis, l'accueil sur le plateau devenait plus… méfiant.

Quand j'arrive avec une tondeuse à gazon laser, et que pendant la répet', Philippe Gildas me dit que je devrais régler moins haut la coupe, je me demande si c'est de l'autodérision ou une réelle inquiétude.

Quand Antoine de Caunes me voit arriver avec un casque sêche-cheveux utilisable en transports en commun, il m'a lâché un What can possibly go wrong avec son accent à couper au couteau.

Quand je suis arrivé avec mon robot assistant de visée pour la pétanque, la responsable de plateau songe réduire le public de moitié, avant de vider un quart du parking pour faire la démo en plein air. Et évidemment, il s'est mis à pleuvoir.

L'équipe des Guignols de L'Info ont même eu leur propre studio en prétextant que les marionettistes flippaient trop quand j'arrivais derrière le plateau alors qu'ils faisaient leur JT quotidien.

Tu parles d'une confiance. Ouais… Esprit Canal , bienveillant mais les pompiers étaient toujours sur le qui-vive tous les soirs avec moi.

L'effet Bonaldi n'est heureusement pas systématique, ce qui le rend encore plus traitre, mais il peut être encore plus malicieux que ça ! Une fois, j'ai amené sur le plateau de Nulle Part Ailleurs toute une collection de poupées vaudous, de portes-bonheurs, d'amulettes, de nero maneki-neko, et autres fétiches Arumbaya que j'avais emprunté au directeur de vol de la future fusée Ariane V. Durant l'émission, il n'y a eu strictement aucun souci, ma chronique s'est passé sans un heurt, j'ai même parfaitement retourné une crêpe en la lançant jusqu'au niveau des lights. Une semaine après, le vol inaugural d'Ariane V tourne à la cata.

Preuve que l'effet Bonaldi a vraiment eu lieu de la manière la plus perverse qu'il soit.

Ce que vous avez vu dans les bêtisiers ne sont que les meilleurs moments. Que ceux qui se sont bien passés. Qui ce souvient de la démo du clouteur industriel automatique ? Personne bien sûr, sinon les 5 personnes blessées.

Mais maintenant, maintenant, je suis libre : Y'a plus de plateau, plus de collègues pour vous surnommer chat noir , et je sais que ma malchance a tourné. J'ai vraiment votre attention, et j'ai suffisamment répété pour que tout se passe bien. Je vais pouvoir faire la démonstration que Bruno Gaccio m'a empêché de faire, avec un plaquage monumental. Un mois à l'hôpital.

J'ai toujours l'engin de démonstration chez moi. Impressionnant, un vrai trophée qui couronne ma carrière. Totalement inutile donc absolument indispensable. Et comme j'ai le temps, et personne pour m'interrompre, je peux faire ma chronique sans avoir à me presser. Je peux donc enfin vous montrer cette machine formidable qui recèle des inventions technologiques insoupçonnées :

la bombe à neutrons.

[grands cris effrayés de l'assistance]

Elle est pas belle ?

Tous les stratèges militaires vous le diront : Le futur de la guerre atomique, c'est le neutron. Si jamais un ennemi vous fait le coup de la blitzkrieg en envahissant rapidement un pays voisin, vous pouvez cibler facilement ses unités, le stopper net dans son élan, et en plus récuperer véhicules et pièces détachées. En fait, on peut presque la classer en bombardement conventionnel, car l'ennemi ne va pas se risquer à sortir ses bombes atomiques conventionnelles bien plus puissantes pour si peu. Comme le dit son créateur Samuel T. Cohen, la bombe N est

L'arme la plus saine et la plus morale jamais construite.

D'une puissance réglable de 1 à 10 kT de TNT , via ce potentiomètre, là, elle permet de tuer proprement vie et électronique sans détruire les infrastructures industrielles ni retombées radioactives. L'explosion délivre une dose de 80 Gy , donc parfaitement mortelle, mais indolore car le flash fait tomber dans le coma. Le potentiel léthal du bombardement de neutrons est plus grand que celui du souffle ou de l'onde de choc thermique. Cette bombe élimine mais détruit très peu.

Pratique donc pour avancer en profitant du réseau ferré ennemi. On peut disrupter un gouvernement sans détruire les chefs d'œuvres des musées alentours, l'héritage des générations futures reste donc préservé.

200 millimètres de diamètre, 1,20 m de longueur, disponibles en plusieurs coloris mais mon préféré reste le noir avec ce bandeau jaune. Son encombrement réduit permet de la stocker dans n'importe quelle caserne, l'embarquer dans un vecteur de type Hadès, un missile sol-sol d'une portée de 480 km, ou encore dans une torpille MSBS de sous-marin tactique. Mais on peut aussi l'adapter pour la livrer par DHL , ou encore dans le coffre d'une petite Smart.

Alors ici, vous avez une trappe avec un cable déroulable et une prise 220 V standard pour recharger les batteries. Ça se branche et se ré-enroule aussi facilement qu'un aspirateur !

Ici, vous avez une prise série standard RS-232 . Vous pouvez l'interfacer facilement avec un altimètre, un récepteur GPS ou même avec un téléphone mobile Matra. C'est standard, solide et on a bien moins de risques de faux-contacts qu'avec les vieilles fiches bananes.

Et ma fonction préférée : Vous pouvez programmer une mélodie MIDI qu'elle peut jouer en guise de minuterie.

Et je peux vous l'assurer : elle est tellement petite qu'elle se stocke très bien dans un grenier.

